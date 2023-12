Als Vorname hat «Sunny» jedoch Seltenheitswert. Zumindest im deutschen Sprachraum. Dieser Name wurde in der Schweiz in den vergangenen zehn Jahren weniger als 10 mal als Rufname vergeben. Sunny ist hierzulande also eine absolute Rarität! Wie der Ex-Bachelor aus Zug und seine Verlobte Aline auf die Idee gekommen sind, ihrem Kind so einen besonderen Namen zu geben, verraten sie im Interview mit SI Family: «Darum heisst Janosch Nietlispachs Sohn Sunny».