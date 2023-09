Das Internet dreht durch, weil Rihannas Bub rosa trägt

Dass Rihannas (35) und A$AP Rockys (34) Sohn mit zweitem Name nicht nur Rose heisst, sondern auch rosa trägt, ist für viele Instagram-Nutzerinnen und -Nutzer zu viel. Aber von Anfang an: Nachdem das Musiker-Paar jetzt ein erstes Bild zu viert veröffentlicht hat, scheiden sich im Netz die Geister. So fragen sich Fans, ob es sich beim jüngsten Familienmitglied Riot Rose, der im August zur Welt kam, wirklich um einen Jungen handelt.