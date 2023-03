Sammelnest: Manche Kinder werden aus der ganzen Verwandtschaft mit Nestchen beschenkt. Ist ja auch verständlich, dass die Grosseltern, Paten und andere Bezugspersonen sich freuen, wenn sie ein Kind beschenken dürfen. Aber statt am Ende fünf Nestchen zu horten, und verzweifelt nach Tipps suchen zu müssen, was man mit all dem Süsskram nun anstellen könnte, bevor er sein Ablaufdatum erreicht, plant doch ein Sammelnestchen. Das ist ein Osternest, zu dem jede Bezugsperson des Kindes etwas beisteuert. Der Schoggihase kommt vom Grosi, die Zuckereili vom Götti, die Tante legt noch einen Gutschein für einen Osterwaldspaziergang dazu...