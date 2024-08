Sänger und Schulleiter im Interview

Padi Bernhard, wird KI künftig Schulnoten vergeben?

Noten stehen in der Kritik. Das Lehrpersonal ist am Anschlag, und Schweizer Schulkinder schneiden im ­internationalen Vergleich schlechter ab. Schulleiter und «Ewigi Liäbi»-Sänger Padi Bernhard erklärt, warum ihm das Lachen im Job dennoch nicht vergeht und was er von Künstlicher Intelligenz im Schulalltag hält.