Postpartale Depression bei Vätern ist zu oft Tabuthema

Postpartale Depressionen enttabuisieren

Erkennen, eingestehen, darüber sprechen, aufmerksam sein – das alles geht einfacher, wenn postpartale Depressionen kein Tabuthema sind. Bei Müttern, aber auch bei Vätern. «Die Sensibilisierung durch Fachpersonen sollte ein zentraler Punkt in der Aufklärungsarbeit sein. Dazu gehören Hebammen, Mütter-Väter-Beratungen, Kinderärzte, Gynäkologen, Hausärzte und die Medien. Es ist wichtig, dass Fachleute, die in ihrem Beruf eng mit Müttern und Vätern zusammenarbeiten, im Studium und in Weiterbildungen mit diesem Thema in Berührung kommen», sagt etwa Yvonne Widmer.