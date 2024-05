Es lief nicht so, wie er sich das erhofft hatte. Am vergangenen Montag schied Rafael Nadal (37) – der die French Open so oft gewonnen hat wie kein anderer – in der ersten Runde gegen Alexander Zverev (27) aus. Ein emotionaler Moment für den Tennis-Profi, der sich unter grossem Jubel seiner Fans verabschiedete. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der «König von Roland Garros» zum letzten Mal bei den French Open angetreten ist.