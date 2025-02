Ratet mal, wann Kinder am häufigsten lügen

Lügen Mütter und Väter ihre Kinder häufig an, neigen auch diese dazu, öfter zu lügen. Das konnte ein Forscher-Team rund um Peipei Setoh nachweisen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten von Singapur, San Diego und Toronto veröffentlichten ihre Ergebnisse kürzlich in der Fachzeitschrift «Current Directions in Psychological Science».