Frau Fontana, würden Sie als Ernährungsexpertin ihre Kinder rohen Guetsliteig essen lassen?

Gegen ein bisschen Schnausen spricht in der Regel nichts. Wieviel Teig Gross und Klein vertragen, lässt sich jedoch so pauschal nicht sagen. Auch ein massvoller Genuss von Guetsliteig kann gesundheitliche Risiken mit sich bringen.



Was kann denn passieren, wenn man rohen Teig isst?

Im schlimmsten Falle kann der Verzehr von rohem Teig zu einer bakteriellen Infektion und somit einem ernstzunehmenden Gesundheitsproblem führen. Bauchschmerzen nach rohem Guetsliteig müssen aber nicht immer das Schlimmste bedeuten: Es kann auch sein, dass unsere Verdauung mit der grossen Menge an Kohlehydraten überfordert ist und sich darum mit Bauchschmerzen und Blähungen zu Wort meldet. Diese klingen in der Regel schnell wieder ab. Sollten die Beschwerden aber anhalten und Symptome wie Fieber, Erbrechen und Durchfall hinzukommen, sollte in jedem Fall ein Arzt kontaktiert werden.