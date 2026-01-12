«Rückenschmerzen sind bei Kindern keine Seltenheit»

Wie kann man Rückenschmerzen im Kindesalter vorbeugen?

Am wichtigsten ist moderater Sport. Das heisst, zwei bis drei Mal pro Woche plus Schulsport. Und natürlich ist es wünschenswert, dass die Kinder zu Fuss oder mit dem Velo zur Schule gehen und nicht gefahren werden. Zudem sollte man auf Abwechslung im Alltag achten. Das heisst nicht nur, dass die Kinder nicht zu lange am Smartphone oder Computer sitzen, sondern auch, dass sie beim Hausaufgabenlösen regelmässig Pausen einlegen und sich bewegen – sie sitzen in der Schule ohnehin schon lange genug. Weiter hilft es, die Kinder so gut wie möglich vor Stress zu schützen. Wichtig ist auch, dass die Eltern gute Vorbilder sind.