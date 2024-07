In Reaktion darauf erklärte die oberste Lehrerin der Schweiz, Dagmar Rösler, in der Zeitung «Blick»: «Schulnoten sind nicht mehr zeitgemäss.» Denn sie zeigten nur eine Scheingenauigkeit auf. In einer leistungsstarken Klasse sei eine schlechte Note weniger schlecht als in einer schwächeren Klasse, so Rösler. Testnoten sind also eher als Rangliste innerhalb einer Klasse zu verstehen. Jedoch gewürzt mit einer Prise «Handgelenk mal Pi» durch die Lehrperson.