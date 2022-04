Schneidet bloss nicht eure Haare, wenn ihr schwanger seid!

5. Vollmond ist gefährlich

Nein, natürlich nicht. In Guatemala hält sich der Aberglaube, dass ein Kind Missbildungen kriegt, wenn eine schwangere Frau bei Vollmond das Haus verlässt, hartnäckig. Ebenfalls passiert das, wenn die Sonne am Zenit steht. Wers glaubt, verbringt in der Schwangerschaft also sehr viel Zeit in den eigenen vier Wänden. Ob das fürs Baby so gesund ist?