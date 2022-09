William und Kate begleiten ihre Kids zur neuen Schule

Sie wirken noch etwas schüchtern, wie sie an den Händen von Mami Herzogin Kate (40) und Papi Prinz William (40) den Weg entlang schreiten. Kein Wunder: Auf Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) wartet viel Unbekanntes. Wegen ihres Umzugs von London nach Windsor wechseln sie an eine neue Schule. Offizieller Schulstart ist heute Donnerstag, doch bereits gestern war die ganze Cambridge-Family zum Schnuppertag an der Lambrook School eingeladen.