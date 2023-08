Die Mittagspause an einem speziellen Ort

Im Wohnzimmer auf der Picknickdecke, auf dem Balkon, am See, an der Grillstelle oder zusammen mit den Nachbarn: Egal, wo ihr wohnt und wieviel Zeit ihr habt und was das Wetter macht – gestaltet die Mittagspause doch mal etwas anders. So gehen (Schul-)Alltagssorgen schnell vergessen, und die Batterien für den Nachmittag oder den nächsten Morgen sind wieder geladen.