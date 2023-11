2. Essbare Liebe

Niemand kocht so gut wie Mama und Papa. Zuhause schmeckt das Essen einfach am besten, oder? Damit junge Erwachsene auch in ihrer ersten eigenen Wohnung lecker speisen können, fasst man am besten die familieninternen Lieblingsrezepte zusammen. Gebunden als Buch und versehen mit Fotos von gemeinsamen Mahlzeiten ein echter Hingucker in der neuen Küche.