So bereitet ihr euren Hund auf das neue Familienmitglied vor

Die erste Begegnung

Wenn ihr das Baby nach Hause bringt, begrüsst den Hund so wie immer, statt ein grosses Ding aus dem ersten Treffen zu machen. Wenn alles so normal wie möglich abläuft, hilft dies dem Hund am meisten. Streichelt ihn und redet ihm gut zu, während der Hund das Baby beschnuppern darf. Mehr ist gar nicht nötig, er wird sich schnell an den neuen kleinen Mitbewohner gewöhnen und ihn akzeptieren. Achtet darauf, die neu integrierten Regeln von Anfang an strikt einzuhalten. Ausserdem soll der Hund das Baby nicht ablecken und keine Babysachen ins Maul nehmen. Und ihr wascht euch jeweils die Hände, wenn ihr mit dem Hund gespielt habt und dann das Baby hochnehmt. Gewöhnt euch sofort an, Baby und Hund nie unbeaufsichtigt allein zu lassen.