So bringt ihr euren Kindern Umweltbewusstsein bei

6. Ferien mit der Bahn

Kleinen Kindern ist es im Grunde egal, ob sie gerade in der Karibik am Strand sind oder an einem Schweizer Bergsee planschen. Warum also umweltbelastende Flugstrecken auf sich nehmen? Ferien in der Nähe und Destinationen, die mit der Bahn erreichbar sind, haben auch ihren Reiz.