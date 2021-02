Selbstverständlich belgeiten auch in der Schweiz Eltern ihre Sprösslinge am Anfang auf dem Schulweg. Es ist jedoch Gang und Gäbe, schon Kindergärteler nach den ersten Tagen alleine loszuschicken. Wenn dies von der Länge und Verkehrssicherheit her zumutbar ist, wird Eltern sogar empfohlen, die Kinder nicht allzu lange zu begleiten.