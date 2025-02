So erkennen Eltern, wenn Kinder gestresst sind

Im Grunde ist man sich einig: «Kinder sollen so lange wie möglich Kind sein dürfen» – so der geflügelte Satz. Das heisst vor allem, sie sollen möglichst lange unbeschwert und fröhlich sein. Die Realität sieht leider anders aus. Eine Studie der Pro Juventute zeigt: Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz steht unter hohem Stress. Sie fühlen sich weniger wohl, sind ängstlicher und unsicherer als nicht gestresste Gleichaltrige.