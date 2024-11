Halloween ist die beste Gelegenheit, um all die Süssigkeiten loszuwerden, die man das Jahr hindurch nicht gegessen hat! Wie viele Menschen wohl so denken, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Im Körbchen der Kinder, die an Halloween von Tür zu Tür ziehen, um Schleckzeug zu sammeln, landen oft auch ein paar Süssigkeiten mit zweifelhaftem Vorleben. Zwar sind Schleckereien, die keine Füllungen oder Cremes enthalten, auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums oft noch geniessbar. Aber wie lange? Und wer weiss schon, wann all die Schöggeli und Täfeli ihr Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben! Dieses ist gerade auf Halloween-Süssigkeiten nicht immer ersichtlich.