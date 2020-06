So erkennt ihr, ob euer Kind genug getrunken hat

Kann man die Flüssigkeitsaufnahme durch eine angepasste Ernährung so beeinflussen, dass ein Defizit beim Wassertrinken aufgefangen werden kann – wir denken da an Wassermelone.

Die Empfehlung zur Trinkmenge für gesunde Erwachsene liegt bei 1-2 Liter pro Tag, bei Ausnahmesituationen wie heisses Wetter oder Krankheit entsprechend mehr. In diese Empfehlung ist der Wassergehalt der Lebensmittel im Rahmen einer abwechslungsreichen Ernährung bereits eingerechnet: Eine 70 kg schwere Person benötigt eine regelmässige Gesamt-Flüssigkeitszufuhr (also Getränke plus Nahrung) von rund 2 bis 2.5 Liter. Wer sich an die Ernährungsempfehlungen der Schweizer Lebensmittelpyramide hält, «isst» bereits mehr als einen Liter Wasser. Einen bedeutenden Anteil liefern die täglich empfohlenen fünf Portionen Gemüse (bis zu 95 % Wasser) und Früchte (80–95 % Wasser). Aber auch Fleisch und Fisch (65–70 %), Brot (35 %) und Getreide (12 %) beinhalten beträchtliche Wassermengen. Lediglich Zucker und Öl sind vollkommen frei von Wasser. Die Wassermelone ist also in der Berechnung bereits drin.