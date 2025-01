Klare Signale

So erkennt man, dass ein Baby satt ist

Vor allem in den ersten Monaten ist es gar nicht so einfach, zu verstehen, was uns unser Baby mitteilen will. Achtet man aber auf einige Signale, kann man erkennen, ob das Baby noch Hunger hat oder bereits satt ist – egal, ob es noch gestillt wird, vom Schoppen trinkt oder bereits Brei bekommt.