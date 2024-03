Muttertag in Grossbritannien

So feiern Kinder auf der ganzen Welt ihre Mütter

Der vierte Sonntag vor Ostern steht an, das bedeutet in Grossbritannien: Muttertag! Viele Nationen kennen einen Tag, an dem Kinder ihre Mütter feiern. Doch nicht alle tun dies am selben Datum und auf dieselbe Art und Weise.