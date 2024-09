So gelingt es Familien, mehr im Moment zu leben.

1. Perspektivenwechsel

Von Kindern können wir bekanntlich sehr viel lernen. Unter anderem gelingt es ihnen massiv besser als uns, im Hier und Jetzt zu sein und nicht an morgen – oder die nächsten Stunden – zu denken. Damit auch wir öfter ganz im Moment leben können, sollten wir die Welt also häufiger aus Kinderaugen betrachten. Das gelingt uns besser, indem wir uns in konkreten Situationen in sie hineinversetzen. Zum Beispiel nach einem Kindergarten-Ausflug: Stellt euch vor, wie sehr sich euer Kind auf euch freut und darauf, von ihrem Tag zu berichten. Da wird alles rundherum ganz schnell nebensächlich.