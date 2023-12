Die Tendenz war deutlich: Zwischen 2018 und 2020 kamen immer weniger Babys zur Welt. Dass sich der Trend 2021 fortsetzt, schien auf der Hand zu liegen. Schliesslich begann anfangs 2020 die Corona-Pandemie. Im März wurde in der Schweiz der erste Lockdown verhängt. Solche Krisen und die damit verbundenen Sorgen und Unsicherheiten führen in der Regel zu einem Rückgang der Geburten. In der Schweiz war dies jedoch nicht so.