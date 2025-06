So kommen schwangere Frauen gut durch den Sommer

Viel Trinken

Das gilt an Hitzetagen natürlich für alle Menschen. In der Schwangerschaft ist der Bedarf an Flüssigkeit jedoch generell höher und das Trinken hilft unter anderem, Schwindelattacken vorzubeugen. Allerdings sollten Schwangere an Hitzetagen auf eiskalte Getränke verzichten. Sie belasten den Kreislauf zusätzlich . Zu viele zuckerhaltige Getränke können zudem eine Schwangerschaftsdiabetes fördern. Die bessere Wahl sind lauwarme ungesüsste Getränke – neben Wasser zum Beispiel verdünnter Fruchtsaft oder Kräutertee.