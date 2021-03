«Oh, Lightning Crotch», habe ihre Hebamme gesagt, als Hilary Duff ihr von plötzlichen stechenden Schmerzen in ihrer Vagina erzählte. Das heisst übersetzt so viel wie «Blitz-Schritt» – und genau so fühlt es sich offenbar an: «Ich war jeweils wie vom Blitz getroffen», erzählt Duff.