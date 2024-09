Süsses steht bei Kindern hoch im Kurs. Und schliesslich schlecken auch wir Erwachsenen gerne mit den Kleinen ein Glace, vernaschen ein paar Gummibärli oder snacken an einer Tafel Schoggi. Viel zu schnell gewöhnen sich die kleinen Schleckermäuler so an Süsses, und können – oder wollen – bald nicht mehr ohne.