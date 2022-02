Ehrlich, gibt es Eltern, die ihre Kinder an Sitzungen mitschleppen? Damit tut man doch niemandem einen Gefallen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn Kinder im Berufsalltag nicht gerade versteckt werden müssten. Aber stellt euch vor: auch berufstätige Mütter kümmern sich während der Arbeitszeit gerne um ihre Arbeit und deswegen um eine Kinderbetreuung, so dass auch ihr Nachwuchs was davon hat.