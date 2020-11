Wie entstand Ihre Freundschaft?

Die Atmosphäre am Filmset war familiär. Sean und ich verbrachten viel Zeit zusammen. Ich merkte schnell, dass er ein anständiger Kerl ohne Allüren war. Eine Situation, die mir geblieben ist: Ich kam käseweiss in Jamaika an. Darum musste ich mir in der Maske jeden Morgen einen Sonnenteint auf die Haut pinseln lassen. Dafür stellten sie mich in der Garderobe nackt auf den Tisch und färbten mich mit Sonnenbräune ein. Das war ­natürlich eine Attraktion. Alle paar Minuten ­klingelte es an der Tür, und jemand schaute rein unter dem Vorwand, mir Frühstück bringen zu wollen. Irgendwann war die ganze Garderobe überstellt mit Tellern und Tabletts. Als Sean dann an der Reihe war, hatte er kaum noch Platz. Er hat herzlich über die Situation gelacht, regte sich nie auf. Seinen Humor schätzte ich sehr.