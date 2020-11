Ursula Andress trauert um Sean Connery

Am 25. August 1930 wird Thomas Sean Connery in Edinburgh geboren. Er wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, sein Vater ist ein irischer Fernfahrer, seine Mutter eine Reinigungskraft. Um seine Familie finanziell zu unterstützen, verlässt der Schotte schon früh die Schule und arbeitet als Milchmann und Bademeister.