Doch was genau liegt das Problem? In Tierversuchen wurde nachgewiesen, wie schädlich Dioxine und dioxinähnliche PCB, also giftige und krebsauslösende organische Chlorverbindungen, sind. Es konnte in den Versuchen gezeigt werden, dass sie Fruchtbarkeit, Immunsystem und die Gehirnentwicklung schädigen. «Diese Stoffe reichern sich im Körperfett und auch in der fetthaltigen Muttermilch an», sagt Markus Zennegg, Chemiker bei der EMPA. Sobald die Frau ein Kind bekomme und dieses stille, gelangen diese Stoffe auch in das Kind. «Der Säugling nimmt vor allem am Anfang hohe Konzentrationen dieser Stoffe über die Muttermilch auf», so Zannegg.