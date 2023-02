Stichtag 20. Februar

So ticken Kids, die im Sternzeichen Fische zur Welt kommen

Kommt ein Baby auf die Welt, schweifen die Gedanken der Eltern oft in die Zukunft. Es tauchen Fragen auf, wie: Welche Talente und Interessen werden das Kind auszeichnen? Wie wird es sich charakterlich entwickeln? Und welchen beruflichen Weg könnte es einst einschlagen? Erste Hinweise lassen sich vom Sternzeichen ableiten, heisst es in der Astrologie. Hier erfahrt ihr, was für Fische-Kinder typisch ist.