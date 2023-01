In der Schule haben Wassermänner oft keine Mühe. Durch ihre Neugierde fällt ihnen das Lernen meist leicht. Allerdings sind sie anfällig für Flüchtigkeitsfehler, da es ihnen oft an Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit mangelt. Weil sie sich für so vieles interessieren, tun sich Wassermänner bei der Berufswahl anfangs oft schwer. Sie schnuppern gerne in verschiedene Tätigkeiten rein, bevor sie dann als Quereinsteiger ihren Traumjob finden.