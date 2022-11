So lernen Eltern, Gewalt in der Erziehung zu vermeiden

Bislang handelte es sich bei den Teilnehmenden von Patrizia Lugers Kursen nicht um Eltern, die bereits Gewalt gegen ihre Kinder angewendet haben, sondern um solche, welche den Kurs als Präventivmassnahme besuchen. «Die meisten Eltern, mit denen ich in Kontakt komme, sind sehr reflektierte Menschen, die mit ihren Kindern manchmal an ihre Grenzen stossen – was völlig normal ist», sagt Luger.