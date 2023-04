Auch auf die Biologie haben die Erlebnisse und Eindrücke der ersten Kindheitsjahre einen Einfluss. «Wie sehr die Erziehung die Hirnstrukturen beeinflusst, sieht man in den Negativbeispielen besonders gut», so Elternberaterin Christelle Schläpfer in einem Artikel auf edufamily.ch. «Kinder, welche schwere Vernachlässigung, Traumata oder Gewalt erleben oder deren Beziehungsqualität zu den Hauptbezugspersonen nicht optimal ist, haben ein bis zu 20% kleineres Hirnvolumen als andere Kinder. Der Bereich des Hypocampus nimmt ab, was ein deutlich kleinere Gedächtnisleistung zur Folge hat. Des Weiteren nimmt auch die Selbstregulierung ab und die Kinder entwickeln nicht selten Suchtverhalten, Depressionen, Angst-, Ess-, oder Persönlichkeitsstörungen und zeigen eine erhöhte Suizidaliät.»