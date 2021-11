Auch Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sollen sich nicht nur als nehmenden, sondern vor allem als gebenden Teil der Gesellschaft sehen. Deswegen haben ihre Eltern sie während der Corona-Pandemie mit Mahlzeiten zu den gefährdeten Nachbarn geschickt. Prinz George, dem die Natur besonders am Herzen liegt, hat auch bereits an lokalen Müllsammel-Aktionen teilgenommen. «Es hat ihn ehrlich gesagt wütend gemacht, dass er an einem Tag Müll eingesammelt hat und die Strecke am nächsten Tag bereits wieder zugemüllt war», so Prinz William.