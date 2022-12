Die beiden Verfasserinnen des Beitrags empfehlen folgendes: «Atmet tief durch, denkt daran, dass dies eure Familie ist, und entscheidet selbst, was für euch passt. Setzt eure Grenzen – oder auch nicht, ihr wisst, was das beste für euch und euer Kind ist.» Und dies auch gerne kommunizieren: «Wir erziehen unsere Kinder so, wie wir es für richtig halten, danke», oder «Ich würde es vorziehen, wenn ihr uns das selbst erledigen lasst.» Und sie beruhigen, dass ein Ausrutscher von Oma oder ein doofer Kommentar vom Onkel keine Folgen haben werden.