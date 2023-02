Beim Planen von Projekten für Familien lässt er sich gerne von seinen Kindheitserinnerungen inspirieren, besonders ans Haus seiner Grosseltern in Kyburg ZH, in welchem sich auch der Dorfladen und Grossvaters Backstube befanden. «Das halbe Dorf ging hier ein und aus, der Dorfpfarrer kam vorbei, die Bauern fertigten in der Backstube ihre Leberwürste», erzählt er. «Als Kind war mir sehr wohl dort, weil immer viel los war, das fand ich spannend.» Daraus leitet der Architekt ab: «Kinder mögen dichtes soziales Leben in einem sicheren, begrenzten Raum, das regt die Fantasie an, und sie fühlen sich geborgen.» Seine Söhne wuchsen in einem vergleichbaren Umfeld auf, in einer Genossenschaftssiedlung mit einem Hof. «Da hielten sich immer viele Kinder verschiedenen Alters auf, sodass unsere Söhne nie auf Ausflüge mitkommen wollten, sie wollten lieber dort bleiben.»