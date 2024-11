Brief: «Eine besonders schöne Geste finde ich, wenn ein Menstruations-Kit einen handgeschriebenen Brief an die Tochter enthält», sagt Zyklusberaterin Josianne Hosner. Darin kann man dem Kind Sicherheit und Geborgenheit vermitteln, vielleicht das eigene Erleben der ersten Periode reflektieren und natürlich festhalten, wie stolz man auf das Kind ist und wie sehr es geliebt wird, so wie es ist. Auch eine Karte vom Vater mit der Botschaft «Schön, dass es dich gibt» (natürlich individuell formuliert) vermittelt der Tochter, dass sie willkommen ist in der Familie, ihren Platz hat und durch die Veränderung hindurch Unterstützung erfährt.