I wie Ignoranten-Eltern

Diesen Begriff scheint der «Stern» erfunden zu haben, denn er kommt nur im dort veröffentlichten Artikel «Eltern aus der Hölle» vor. Allerdings kennen wir wahrscheinlich alle Eltern, die in diese Kategorie passen. «Es gibt Eltern, die lieben ihre Kinder so bedingungslos, dass sie ihnen nichts Böses zutrauen. Diese Eltern sind überzeugt, dass Alkohol, Gewalt, Sex und Drogen im Leben ihrer Kinder nicht vorkommen», so der Beschrieb. Im Schulalltag sind dies oft die Eltern, die verneinen, dass ihr Kind einem anderen etwas getan haben könnte. «Beschwert sich der Lehrer, dass Milla einen Abfalleimer angezündet hat, wird an der Intelligenz des Lehrers gezweifelt. Es muss sich um eine Verwechslung handeln.» Schuld sind in den Augen der Ignoranten-Eltern immer die anderen –deren Kinder lernen, dass sie ungeschoren davon kommen und wachsen zu echten Tyrannen heran. Die SI-Family-Redaktion würde sogar soweit gehen, zu behaupten, dass Ignoranten-Eltern gar nicht nur von bedingungsloser Liebe angetrieben werden sondern auch von Gleichgültigkeit dem eigenen Kind gegenüber.