Unsere Top 8 der nachhaltigen Spielsachen

Eine kleine Idee sorgt für endlosen Bauspass – ganz bestimmt auch in den kommenden Generationen. Denn Lego forscht an der Entwicklung von nachhaltigen Materialien sowohl für die Herstellung der Plastikbausteine, als auch um die Verpackungen ökologischer zu gestalten. 130 Millionen Euro hat das Unternehmen in sein Sustainable Materials Centre in Dänemark investiert. «Unsere langfristige Vision besagt, dass wir bis zum Jahr 2030 nachhaltige Alternativen zu aktuellen Rohstoffen für unsere Lego-Produkte identifiziert und implementiert haben wollen. Dies bedeutet nicht, dass wir Kunststoff ersetzen wollen. Wir wollen nachhaltige Quellen finden, um unsere aktuellen, ölbasierten Rohstoffe zu ersetzen, sodass der Kunststoff, den wir verwenden, aus nachhaltigeren oder biobasierten Rohstoffen hergestellt werden kann.»