Wenn das Kind die Aussicht hat, sich mit seinen ausgemisteten Sachen einen Batzen fürs Kässeli zu verdienen, fällt ihm die Trennung viel leichter. Bucht einen Platz am nächsten Flohmarkt. Und installiert eine Zügelkiste im Kinderzimmer, in die die Kinder alles legen können, was sie verkaufen möchten. Besprecht mit den Kindern, welchen Wert die Sachen haben und welcher Preis realistisch ist. Bezieht sie aktiv in den Prozess ein. Und lasst sie am Stand ihr erstes eigenes Geld verdienen, das wird sie mächtig stolz machen.