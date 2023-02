Der Zusammenhang zwischen Gesicht und Vorname hat sogar einen Namen

Zurück zum Gesicht, in dem sich der Vorname spiegelt. Das Phänomen hat sogar einen Namen. Man spricht in der Psychologie vom Dorian-Gray-Effekt. Diese Bezeichnung leitet sich von Oscar Wildes Roman «Das Bildnis des Dorian Gray» ab, in dem sich die Spuren der Sünden des Protagonisten in dessen Bildnis abzeichnen.