Gailana

Gailana ist äusserst selten – kommt jedoch sowohl in der Schweiz, wie auch in Deutschland als Mädchenname vor. Der Name ist fränkischen Ursprungs und lehnt sich offenbar an Gaia an, die griechische Göttin der Erde. Alles schön und gut. Was auf dem Schulhof mit diesem Namen passiert, können wir uns alle vorstellen ... Der Name existiert auch in der Schreibweise Geilana. Noch weniger geil fürs Kind.