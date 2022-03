Vorurteile gegen berufstätige Mütter – und wie es wirklich ist

Es sind längst nicht mehr nur die Väter, die eine Familie finanzieren. Die Erwerbstätigkeit von Müttern hat in den vergangenen zwei Generationen massiv zugenommen. Die Prozentsätze variieren abhängig vom Alter der Kinder und der Familiensituation, aber zusammengefasst kann man sagen, dass mittlerweile rund vier von fünf Frauen mit Kindern in der Schweiz auch in einem bezahlten Job aktiv sind.