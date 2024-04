Warum Kinder in manchen Kulturen weniger trotzen

2. Dem Kind vermitteln: Du kannst das selber

«Was machen Entenküken, wenn die Mutter aufsteht? Sie folgen ihr unverzüglich. Einer Mutter eines indigenen Stammes in Südamerika liebt ihr Kind genauso, wie wir. Dennoch käme es ihr nie im Traum in den Sinn, wenn sie durch den Urwald geht, sich nach ihrem Kind umzusehen. Weil sie mit dem Sich-Umdrehen dem Kind zu verstehen gäbe, dass sie es ist, die will, dass das Kind mitkommt. Aber genau dieses Signal wäre auf dem biologischen Entwicklungsplan falsch. Mit ihrem Verhalten stimuliert sie den angelegten Willen im Kind, ihr nachzufolgen. Sie weiss haargenau, wie schnell und wie gut es das kann. So passt sie ihr Gehen, ihre Geschwindigkeit so an, dass es ihr Kind schafft. Falls es die Situation erfordert, würde sie sofort einschreiten. Die Botschaft an das Gehirn des Sprösslings lautet also: Du bist stark, fähig und voller Eigeninitiative. Im Gegensatz zu: Ich traue es dir nicht zu, du bist schwach und bedürftig, ich muss ständig nachschauen, mich versichern.»