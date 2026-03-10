Warum Menschen sich emotional aus ihrer Ehe ablösen

Wenn ein Paar – oft der Bequemlichkeit wegen – zusammen bleibt, obwohl der Funke erloschen, die Liebe verflossen ist, sprechen Experten von einer «Quiet Divorce», einer sogenannten stillen Scheidung. Das Paar bleibt zusammen, ist aber emotional distanziert: Mindestens eine Person, manchmal beide, haben sich schleichend aus der Beziehung zurückgezogen. Ganz ohne Streit oder grossen Knall.
Doch warum trennen sich solche Paare nicht einfach? Oft spielen Kinder oder finanzielle Abhängigkeiten eine Rolle. Aber auch Bequemlichkeit sind ein Faktor. Paartherapeut Daniel Arnold weiss, warum Paare in einer «Quiet Divorce» gefangen sind. Er liefert in seiner Beratung Ratschläge, wie Paare wieder zueinander finden können oder wann es sinnvoller ist, endgültig einen Schlussstrich zu ziehen.
Daniel Arnold, wie definieren Sie aus fachlicher Sicht den Begriff «Quiet Divorce»?
Daniel Arnold: «Quiet Divorce» beschreibt den Zustand der inneren Kündigung innerhalb einer langjährigen Partnerschaft. Die Beteiligten funktionieren im Alltag als eingespieltes Team, doch die emotionale Paarbeziehung ist faktisch erloschen. Man hat die Hoffnung, den Anspruch oder den Wunsch nach einer tiefen emotionalen Verbindung zueinander aufgegeben.
Was sind Warnsignale und erste Anzeichen?
Ein deutliches Zeichen ist die zunehmende Stille. Wenn nicht mehr gestritten wird, weil die Relevanz für Auseinandersetzungen fehlt, deutet das oft auf Resignation hin. Zudem ziehen sich Partner in eigene Welten zurück: Sei es durch exzessive Hobbys, längere Arbeitstage oder die Flucht in die digitale Welt. Wenn man sich beim Abendessen gegenübersitzt und das Schweigen schwerer wiegt als das Gespräch, ist die Distanz bereits gross.
Warum passiert es, dass Partner aus der Beziehung «auschecken», sich aber trotzdem nicht trennen wollen?
Oft ist der Respekt vor den organisatorischen Herausforderungen einer Trennung grösser als der Leidensdruck in der emotionalen Leere. Man hat sich in einer Komfortzone eingerichtet, die zwar nicht glücklich macht, aber Sicherheit bietet. Es ist eine Form des emotionalen Energiesparens, bei der man nichts mehr investiert, um Enttäuschungen zu vermeiden, jedoch den schützenden Rahmen des gemeinsamen Lebens beibehält.
Was sind Ängste, eine langjährige Beziehung zu beenden?
Neben dem Erhalt des gemeinsamen Eigenheims oder der Sorge um die finanzielle Stabilität wiegt die Angst vor dem Alleinsein oft schwer. Viele Menschen befürchten, keinen passenden neuen Partner mehr zu finden, oder fühlen sich zu alt für einen Neuanfang. Ein zentraler Punkt ist auch das Wohl der Kinder, da man das gewohnte Familiengefüge nicht gefährden möchte. Die Ungewissheit, was nach der Trennung kommt, lässt das bekannte Unglück oft attraktiver erscheinen als das Risiko des Unbekannten.
Es gibt keine offiziellen Zahlen zu «Quiet Divorce». Der Trend der späten Scheidungen «Grey Divorce» jedoch ist auch in der Schweiz belegt – hat beides einen Zusammenhang?
Ja, ein Zusammenhang ist sehr wahrscheinlich, da die innere Kündigung oft die unsichtbare Vorstufe zur späten Scheidung ist. Viele Paare in den 40ern und 50ern erleben heute eine Phase der Neuorientierung und fühlen sich vital genug für einen Aufbruch. Wenn die Kinder selbstständig werden und berufliche Ziele erreicht sind, rückt die eigene Lebensqualität wieder in den Fokus. Man realisiert, dass man noch viele aktive Jahre vor sich hat und nicht bereit ist, diese in einer emotionalen Warteschleife zu verbringen. Die «Grey Divorce» ist dann oft die Konsequenz daraus, dass man sich im zweiten Lebensabschnitt nicht mehr mit einem Nebeneinander begnügen möchte.
Wer ist am ehesten davon betroffen?
Meist sind es Paare, die sich über die Jahre primär über Aufgaben und die Logistik des Alltags definiert haben. Besonders gefährdet sind Menschen, die Konflikte eher vermeiden oder Verlustängste verspüren. Zusätzlich zeigt sich inzwischen, dass dieses Muster in allen Lebensmodellen vorkommt, sobald die bewusste Pflege der Paarebene und der Austausch über das emotionale Befinden vernachlässigt werden.
Wie können Paare wieder zueinander finden?
Der erste Schritt ist das Schweigen über die Distanz zu brechen und die aktuelle Situation ehrlich zu benennen. Es geht darum, wieder Neugier für den anderen zu entwickeln und Fragen zu stellen, deren Antwort man nicht kennt, oder vielleicht sogar fürchtet. Oft hilft externe professionelle Unterstützung dabei, die eigenen Bedürfnisse wieder wahrzunehmen und die erstarrten Muster zu verändern.
Wann ist eine Trennung die bessere Lösung?
Eine Trennung kann dann der richtige Weg sein, wenn die emotionale Basis langfristig fehlt und jeder Annäherungsversuch in tiefer Erschöpfung oder Gleichgültigkeit endet. Manchmal führt auch eine ehrliche Aussprache zur gemeinsamen Erkenntnis, dass die Lebensentwürfe nicht mehr kompatibel sind. In solchen Fällen ist eine Trennung die Chance für beide, wieder ein authentisches und erfülltes Leben zu führen.