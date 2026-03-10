Warum Menschen sich emotional aus ihrer Ehe ablösen

Es gibt keine offiziellen Zahlen zu «Quiet Divorce». Der Trend der späten Scheidungen «Grey Divorce» jedoch ist auch in der Schweiz belegt – hat beides einen Zusammenhang?

Ja, ein Zusammenhang ist sehr wahrscheinlich, da die innere Kündigung oft die unsichtbare Vorstufe zur späten Scheidung ist. Viele Paare in den 40ern und 50ern erleben heute eine Phase der Neuorientierung und fühlen sich vital genug für einen Aufbruch. Wenn die Kinder selbstständig werden und berufliche Ziele erreicht sind, rückt die eigene Lebensqualität wieder in den Fokus. Man realisiert, dass man noch viele aktive Jahre vor sich hat und nicht bereit ist, diese in einer emotionalen Warteschleife zu verbringen. Die «Grey Divorce» ist dann oft die Konsequenz daraus, dass man sich im zweiten Lebensabschnitt nicht mehr mit einem Nebeneinander begnügen möchte.