Soziale Berührungspunkte sind unabdingbar

Schon in den 1940ern fand der Psychoanalytiker René Spitz heraus, dass es körperliche wie mentale Folgen hat, wenn Kinder zu wenig Zuneigung erhalten. Über einen längeren Zeitraum befasste er sich mit dem Leben in Waisenhäusern, in denen die Kinder zwar ausreichend mit Lebensmitteln versorgt wurden, aber keinerlei soziale Interaktion oder Zärtlichkeit erfuhren. Sie stagnierten in ihrer Entwicklung und entwickelten psychische und physische Auffälligkeiten, deren Folgen sogar zum Tod führen konnten.