Das Gegenteil von Helikopter-Eltern

Nun wird immer öfter über einen weiteren Erziehungsstil gesprochen. Und der ist so ziemlich genau das Gegenteil von demjenigen der Helikopter-Eltern. U-Boot-Eltern halten sich in der Regel weitgehend zurück. Sie erscheinen kaum bei Aufführungen oder Elternabenden, ignorieren gerne die Kontaktversuche der Lehrpersonen, wenn sie über Probleme sprechen möchten oder tun diese als Lappalien ab. Erst, wenn dem Kind Konsequenzen drohen, werden sie aktiv. Und zwar nicht zu knapp: Dann werden die schweren Geschütze aufgefahren – zum Beispiel wegen einer gefährdeten Versetzung in die nächste Klasse ein Anwalt eingeschaltet.