2. Sammlung starten

Gut Ding will Weile haben. Dieses Sprichwort gilt auch für selbstgemachten Weihnachtsschmuck und DYI-Geschenke aus Kinderhand. Wer jetzt mit dem Sammeln des Bastelmaterials (und der Ideen) beginnt, spart später unnötige Last-Minute-Einkäufe. WC-Rollen, Tetrapaks, Naturfundstücke und was man sonst noch dafür brauchen kann, am Besten jetzt schon beiseite legen.